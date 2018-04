Rapina finisce in tragedia alle pompe funebri Muore dopo essere stato legato e malmenato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - La rapina finisce in tragedia, un morto a Sant'Elpidio a Mare. L'omicidio negli uffici di un'agenzia di pompe funebri in via Adige con le notizie che si susseguono a ritmo incalzante: due persone sarebbero state picchiate, legate e malmenate con una delle due che è morta per asfissia mentre l'altra è riuscita a liberarsi e a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri e la Croce azzurra. Le persone sequestrate sarebbe due fratelli titolari dell'agenzia funebre: l'uomo deceduto aveva 65 anni.