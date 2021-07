Ventura Sancto Elpidio: una pioggia di medaglie per gli arcieri storici

SANT'ELPIDIO A MARE - Gli Arcieri di Ventura Sancto Elpidio tornano alla ribalta dopo il recente successo conquistato a Castrocaro Terme, all’interno della manifestazione l’Assedio della Fortezza. Nella rinnovata circostanza, l’associazione sportiva guidata dal presidente Giovanni Renzi si è ripetuta facendo incetta di piazzamenti alle Terre della Baronia, manifestazione andata in scena in provincia de L’Aquila.

A Carapelle Carvisio, territorio che ospita il castello di Ladyhawke, gli arcieri del Circuito Lam, acronimo di Lega Arcieri Medievali, si sono fronteggiati su 14 piazzole a sfondo con bersaglio nel tipico abito medievale rievocativo, grazie alla regia organizzativa della Compagnia Aquila Invicta. Il ricco medagliere riportato nel Fermano ha visto quindi il terzo posto conquistato a fine giornata da Massimo Maccaroni nella categoria Uomo foggia storica senza finestra; un epilogo analogo per Mery Braconi, sul terzo gradino del podio nella categoria Donna foggia storica con finestra.

Dal bronzo alla seconda piazza, quella conquistata nella selezione di gara Uomo over 60 foggia storica senza finestra, da parte di Maurizio Pegolesi, per un argento che fa da preludio a un’altra medaglia, questa volta d’oro, centrata proprio dal presidente Giovanni Renzi, primo classificato nella categoria Uomo over 60 foggia storica con finestra. Al suo pari l’oro finito al collo di Enzo Giunchetti, tra gli arcieri giunti nel caratteristico spaccato d’Abruzzo in lotta nella selezione di gara Uomo over 60 foggia storica senza finestra. Infine, la gloria in rosa per Cecilia Ceschini, la quale ha avuto la meglio sulle avversarie nella categoria Donna over 60 foggia storica senza finestra.

