Urtato dall'auto batte la testa sull'asfalto: arriva l'eliambulanza

SANT’ELPIDIO A MARE – Paura questa mattina a Bivio Cascinare per un pedone, urtato da un’auto all’altezza del semaforo nel centro della frazione elpidiense e trasportato a Torrette in gravi condizioni. Il malcapitato è un 63enne di Civitanova Marche. L’uomo è stato colpito da una Renault Twingo guidata da una donna proveniente da via Guido Rossa. L’impatto del ferito con la parte anteriore dell’auto non è stato particolarmente violento. Il 63enne, però, dopo essere stato colpito è caduto rovinosamente a terra ed ha battuto la testa sull’asfalto. Non ha perso conoscenza, ma perdeva copiosamente sangue. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso. A Bivio sono arrivati ambulanza ed automedica della Croce azzurra, i militi e sanitari hanno prestato le prime cure, mentre dalla centrale operativa è stato allertato l’elisoccorso. Dopo alcuni minuti, Icaro è atterrato nell’area verde adiacente la chiesa del quartiere, W.M. è stato caricato in elicottero e trasportato all’ospedale regionale di Torrette.