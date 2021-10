La strada Santa Croce sarà messa in sicurezza: approvato il progetto che dà il via al piano per la manutenzione

SANT’ELPIDIO A MARE - La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale Santa Croce. Si tratta di un strada originariamente realizzata in prevalenza con funzione di infrastruttura a servizio dei campi adiacenti, in diversi casi strade vicinali, e sono tuttora tracciati utilizzati da mezzi agricoli per gli spostamenti durante le lavorazioni.

«Si tratta della messa in sicurezza con manutenzione straordinaria di un tratto stradale che chiedeva attenzioni da tempo - dicono gli assessori che hanno seguito i lavori, Norberto Clementi (lavori pubblici) ed Alessio Pignotti (manutenzioni) – Si andrà ad intervenire sulla pavimentazione stradale in modo tale da permettere il transito di veicoli in condizioni di sicurezza. Ringraziamo il tecnico esterno che ha seguito il progetto e l’ufficio tecnico comunale per il lavoro svolto, atto a raggiungere questo importante obiettivo. Va anche detto che stiamo partendo con tutta la progettualità che riguarda la manutenzione stradale che con questo intervento di fatto prende avvio». L’intervento complessivo è pari, dal punto di vista economico, a 180mila euro.



«Con questo intervento - aggiunge il Sindaco - andiamo a dare una importante risposta sul fronte della sicurezza della circolazione stradale, ma anche di quella pedonale visto che la zona è particolarmente adatta per passeggiate all’aria aperta, andando a sistemare una strada che reclamava le sue attenzioni da tempo. Il tratto su cui saranno realizzati i lavori è quello che comprende, tra l’altro, anche il collegamento verso la Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti e complessivamente sono interessati 3.6 chilometri di strada».

