Percepisce il Cas, ma vive ancora nella casa inagibile: denunciato per truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE – Riceveva il contributo di autonoma sistemazione (Cas), ma continuava a vivere nella casa dichiarata inagibile. Gli agenti della polizia locale di Sant’Elpidio a Mare stanano un “furbetto” del terremoto, al termine di una prolungata attività di controllo ed indagine. Ora per lui è scattata una denuncia per truffa ai danni dello Stato. I vigili hanno controllato per lungo tempo i movimenti della persona denunciata, fino ad accertare l’inosservanza del provvedimento di inagibilità che il sindaco aveva emesso proprio dietro segnalazione dello stesso proprietario.