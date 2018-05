Nuova razzia sui mezzi in sosta: caccia aperta al topo d'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Topi d’auto in azione anche al parco fluviale di Luce Cretarola. Il sospetto è che dietro i furti di oggetti all’interno delle auto parcheggiate al vicino parco fluviale Langer di Monte Urano e degli episodi analoghi registrati nel territorio elpidiense ci sia lo stesso soggetto o le stesse persone. Ad avvalorare questa ipotesi c’è il fattore tempo perchè i furti a Monte Urano e a Sant’Elpidio a Mare sono avvenuti a orari molto vicini e tra l’altro compatibili con uno spostamento attraverso un mezzo motorizzato come auto o motociclo.Non solo, incrociando le testimonianze di coloro i quali hanno subito il furto si arriverebbe ad un presunto sospettato. Sarà compito delle forze dell’ordine indagare e fare i dovuti riscontri sia con il filmato ripreso della dash cam di un’autovettura presa di mira del ladro, filmato che sarebbe in possesso dei carabinieri, e sia dei filmati ottenuti dalle altre telecamere in funzione e presenti in territorio elpidiense.