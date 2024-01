Sant'Elpidio a Mare, tragico incendio in casa: trovato morto un uomo di 50 anni. Le fiamme partite dal camino

SANT'ELPIDIO A MARE - Allarme nel pomeriggio di oggi a Cascinare, in via Ariosto, per un incendio in un'abitazione. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i vigili del fuoco di Fermo con quattro mezzi e gli operatori sanitari del 118. Stando alle prime informazioni trapelate sul posto, ci sarebbe una vittima, un uomo di una cinquantina d'anni che si trovava all'interno della casa.

Le fiamme dal camino

Le fiamme sarebbero partite da un camino e si sarebbe propagate all'abitazione. Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.