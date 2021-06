Pedone investito da due scooter, centauri in fuga dopo l’incidente

SANT’ELPIDIO A MARE - Un uomo investito da due centauri in corsa ieri a Castellano intorno alle ore 16. Uno dei due, a bordo di uno scooter nero, cade a terra nell’impatto ma prima dell’arrivo della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare si rialza e scappa subito dopo, l’altro scooterista in fuga.

L’uomo, un sessantenne del posto, è stato medicato dal personale sanitario, caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per accertamenti. Non preoccupano le sue condizioni di salute. Diverse persone del posto hanno assistito all’incidente e qualcuno ha tentato l’inseguimento dei due scooter in fuga, uno nero e l’altro grigio, ma a quanto pare i motociclisti sono passati per le campagne e di loro sono sparite le tracce. A quanto pare anche il giovane sullo scooter nella caduta si è fatto male, ha perso del sangue, ma non ha badato alle ferite, ha pensato solo a filarsela. Preoccupati e indignati i residenti che hanno avvertito il 118 e attivato immediatamente l’intera rete di soccorso per l’emergenza sanitaria.



«Nel centro abitato si dovrebbero rispettare i limiti di velocità. Se avesse attraversato la strada un bambino lo avrebbero fatto volare, mi auguro che li prendano!» dice una signora che ha assistito alla scena. Casi di investimenti e fughe sono purtroppo sempre più frequenti. Spesso le forze dell’ordine si ritrovano a indagare contro ignoti e fanno affidamento alle testimonianze.

