Foto sui social per deridere i prof, punita tutta la classe: addio alla gita

SANT’ELPIDIO A MARE - Pubblicano immagini dei loro insegnanti sui social per deriderli, scatta la punizione e salta la gita scolastica di fine anno. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in una classe della terza media all’Istituto Bacci di Sant’Elpidio a Mare, dove la goliardata di alcuni ragazzi, a quanto pare apprezzata da diversi compagni, ha visto una reazione rigorosa da parte dell’istituto. La pietra dello scandalo sono alcune foto di docenti della classe, che alcuni studenti hanno pubblicato sui loro profili Instagram, con delle alterazioni e dei giochi visivi realizzati per ridicolizzarli. Non è chiaro se le immagini siano state scattate dai ragazzi durante le lezioni, oppure carpite dai profili social dei docenti, manipolate e ripubblicate. Come autori materiali dello scherzo sarebbero stati individuati due soli studenti. Si è però deciso di agire col pugno duro, dato che anche altri loro compagni, attraverso like e condivisioni, avrebbero mostrato apprezzamento per quelle immagini, diventando di fatto “complici” della bravata. Quindi, addio gita.