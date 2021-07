È Federica Paccapelo il nuovo assessore: il sindaco Terrenzi ha fatto la sua scelta

SANT'ELPIDIO A MARE - È stato di parola nei tempi, non ha sorpreso nei nomi, il sindaco Alessio Terrenzi di Sant’Elpidio a Mare per la scelta del nuovo assessore che completa la giunta per il suo ultimo anno di mandato. Da ieri è assessore Federica Paccapelo, consigliere capogruppo della lista Udc - Sant’Elpidio a Mare al centro. Arriva al posto della dimissionaria Giulia Ciarapica e porta con se un rimescolamento di deleghe rispetto al precedente assetto.

Scelta prevedibile, quella del primo cittadino. Manca appena un anno a fine mandato, c’era poco tempo per gli esperimenti, difficile trovare una figura esterna, più semplice affidarsi alla propria coalizione. Così si restituisce rappresentanza in esecutivo ad una lista rimasta senza un punto di riferimento dalla sostituzione dell’assessore Stefano Berdini a fine 2019. Il nome della Paccapelo è circolato a lungo per un turnover alla presidenza del Consiglio comunale, al posto di Paolo Cognigni. Ora si sono aperte per lei le porte della giunta. «È leale e mi fido di lei, abbiamo condiviso ogni scelta – commenta il sindaco Terrenzi – merita un’opportunità di effettuare un’esperienza amministrativa. Ho scelto una persona inserita nel meccanismo politico, ha le competenze per far bene».

