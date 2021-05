La Contesa del Secchio per sconfiggere il virus. Rimangono in cartellone anche altre manifestazioni

SANT’ELPIDIO A MARE - Si accendono i motori per le manifestazioni storiche. Non sarà un programma a pieno regime, ma si salvano Contesa e Città Medioevo, anche se in versione ridotta, torna la Minicontesa. Questo l’orientamento della Consulta delle rievocazioni. Non ci sono dubbi sullo svolgimento dell’evento principale, che non si era fermato neanche lo scorso anno, un caso quasi unico.

LEGGI ANCHE:

La Corsa alla Spada entra nel vivo e il sindaco Sborgia veste i panni del Podestà

Le squadre delle 4 contrade stanno iniziando a ritrovarsi per i primi allenamenti, la rievocazione più antica delle Marche si rinnova per la seconda domenica d’agosto. «Non sappiamo a oggi se e in che modo sarà possibile effettuare il corteggio – spiega la presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna – al momento non è prevista la possibilità di effettuare la sfilata, vediamo se ci saranno allentamenti delle disposizioni qualora da qui ad agosto il quadro epidemiologico migliori sensibilmente». Garantito il gioco, ma potrebbe esserci, come nel 2020, l’ingresso direttamente al campo dei figuranti, in numero ridotto rispetto ai quasi 100 in costume storico che solitamente percorrono le vie del centro. Sul pubblico, certo il tetto di 1000 spettatori, non si sa se però la capienza sugli spalti sarà incrementata al 50%.



«Se così fosse potremmo ospitare gli spettatori tutti sulle tribune del Mandozzi, altrimenti riproporremo le gradinate all’interno del campo sportivo come un anno fa», continua Gramigna. Città Medioevo ci sarà, ma «si farà un po’ più dell’anno scorso, quando abbiamo proposto spettacoli solo in piazza Matteotti, sicuramente non si potrà svolgere nel formato itinerante che tutti conosciamo». Tornano a giocare anche bambini e ragazzi di Minicontesa e Supermini. «Crediamo ci siano le condizioni, a settembre, per garantire lo svolgimento del gioco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA