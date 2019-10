Il cellulare comprato ​su internet non arriva mai: presi i due truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Scovati dai carabinieri gli autori della più classica delle truffe on line. A denunciare l’episodio era stato un elpidiense, che dopo aver versato una somma di 300 euro per l’acquisto di un telefono cellulare tramite il sito internet Subito.it, non si era visto recapitare la merce, né era più riuscito a mettersi in contatto con i venditori.Non è stato semplice rintracciarli, ma dopo una pazienda attività investigativa da parte dei militari della locale stazione, si è arrivati ad individuare gli artefici del raggiro. Si tratta di due persone, uno di origini campane, l’altro del Lazio, ora denunciati per truffa.