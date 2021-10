All'auditorium Giusti la stagione targata Lagrù: «Ci siamo, ridiamo vita al teatro». Ecco il programma completo

SANT’ELPIDIO A MARE - “Ridiamo voce” un titolo per la stagione teatrale che richiama il sorriso, tratto caratterizzante dell’auditorium Giusti targato Lagrù, e insieme il bisogno di tornare a farsi sentire, dopo una lunga sosta.

Presentato ieri il programma 2021/22 del secondo teatro cittadino, che da stasera riparte, con l’apertura affidata al Magnasarache comedy lab. In apertura l’augurio dell’assessore alla cultura Gioia Corvaro, affiancata dal collega di giunta Alessio Pignotti: «Il Giusti ci mancava, torna a vivere questo spazio importante, con Lagrù rinnoviamo una collaborazione che prosegue da alcuni anni e che vedrà la compagnia protagonista anche di uno spettacolo al Cicconi. Nel 2022 ricorreranno anche i 150 anni del teatro elpidiense e sicuramente Lagrù sarà tra i protagonisti. A breve presenteremo anche il programma per ragazzi. Abbiamo lavorato per evitare sovrapposizioni nella programmazione dei due teatri della città».

L’esordio di stasera, come evidenzia Piero Massimo Macchini, sarà affidato a Magnasarache, «la nostra scuola di comicità che lavora sull’identità e l’umorismo marchigiano. È uno dei nostri laboratori, sia con incontri in presenza e lezioni a distanza con docenti che lavorano lontano da noi. Il Comedy lab è una presenza che ricorrerà nel corso della stagione, una serata che dà l’opportunità ai corsisti di misurarsi col pubblico, ma che dà spazio anche a tanti altri ospiti». Gli altri due corsi di quest’anno sono quello di improvvisazione teatrale, intitolato Selvaggi ed affidato a Michele Gallucci, e quello sulla magia e l’illusionismo, con Lorenzo Baldini, in programma a cadenza quindicinale di martedì.



Tutti hanno già raggiunto il tetto di 20 iscritti e gli organizzatori non escludono di incrementare il numero massimo. A illustrare il cartellone il presidente di Lagrù Lorenzo Palmieri. «Dopo la serata di esordio toccherà a Cesare Catà con una lezione spettacolo su Pretty Woman e l’archetipo della principessa. Catà sarà con noi anche con una lezione su Maria di Nazareth l’8 dicembre, uno spettacolo insieme Ludovica Gasparri al pianoforte su Jim Morrison ed uno a febbraio su Giordano Bruno. Il 3 e 4 dicembre Cecilia Menchini proporrà il suo spettacolo Cecilia Calzelunghe, mentre a fine marzo esordirà Francesco De Santis, un nostro ex corsista al suo primo spettacolo, Nato con la camicia». Il programma propone anche Massimo Barbini alias Niba, un ex di Zelig con la sua visual comedy. La compagnia di improvvisazione Rishow torna con due proposte, Clockwise l’11 dicembre e Prima della prima a marzo. Tutta da scoprire la nuova produzione di Macchini che debutterà durante le feste natalizie con 4 serate il 28, 29, 30 dicembre e 2 gennaio: si intitolerà Scena muta.

