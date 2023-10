Sant'Elpidio a Mare, Laura Marziali alla Dami per parlare di oblio oncologico

SANT'ELPIDIO A MARE - «Il 3 agosto c'è stata l'approvazione di un testo unificato sull'oblio oncologico che consente eguali possibilità di natura finanziaria, bancaria e professionale a chi abbia avuto il cancro». Ad esibire una grande soddisfazione è Laura Marziali, attivista ed artista marchigiana.

Oblio oncologico, incontro con Laura Marziali alla Dami

Da anni si batte per il diritto all'oblio oncologico, che apra alla possibilità, per chi sia stato malato, di sottoscrivere un’assicurazione, accendere un mutuo, e accedere a tutte le opportunità purtroppo ancora negate a chi ha subito sulla propria pelle una sventura trasformata, da un’intollerabile carenza legislativa, in uno stigma incancellabile.

L’artista e attivista per i diritti dei malati oncologici, ha dato vita all’organizzazione di volontariato “C’è Tempo” e gira l’Italia con spettacoli che raccontano la storia di tanti e rappresentano, per chi vi assiste, un balsamo di coraggio e consapevolezza.

Nella green company marchigiana un momento di riflessione

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, che cade, come ogni anno, ad ottobre, Laura è stata protagonista di un importante incontro con il personale al femminile dell'azienda Dami nella sede di Sant’Elpidio a Mare.

Anche quest’anno, infatti, la green company marchigiana ha promosso un momento di discussione, informazione e sensibilizzazione su un tema molto importante, purtroppo ancora impropriamente percepito come un tabù per molte donne.

L’iniziativa dal titolo “Prevenzione e diritti” ha coinvolto il dottore Giovanni Delli Carpini (dirigente Medico presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Aou di Ancona) e Sonia Casarotto (volontaria di C’è Tempo Odv, testimone di diritto al lavoro ed oncologia), entrambi intervenuti in collegamento.