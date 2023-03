SANT’ELPIDIO A MARE - Un tremendo volo da una decina di metri di altezza, poi lo schianto al suolo, sul marciapiede, a due passi dall’ingresso dell’ascensore che da via Roma sale verso il centro storico. È il drammatico incidente che nella tarda mattinata di ieri ha visto protagonista un 51enne di Sant’Elpidio a Mare, ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale regionale di Torrette.

L’uomo si sarebbe sporto dallo slargo di via Boccette, nel cuore del borgo medievale elpidiense poco dopo l’hanno trovato gravemente ferito a terra dopo un volo di diversi metri. Tremendo il tonfo del corpo nell’impatto a terra. Erano le 12.30 circa, orario trafficato, in tanti, tra residenti e passanti, si sono avvicinati ed hanno lanciato l’allarme.

Si sono precipitati sul posto i mezzi della Croce Azzurra, le condizioni del cinquantenne, che risiede in paese, sono subito sembrate critiche. Si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato alcuni minuti più tardi al campo sportivo Montevidoni, per prendere in carico il ferito, che è stato nel frattempo intubato dai sanitari, per trasportarlo al nosocomio dorico. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Sant’Elpidio a Mare.

Il quadro clinico è molto grave per le lesioni riportate nello schianto. La notizia del drammatico episodio si è sparsa velocemente nel territorio elpidiense. L’uomo è conosciuto nel territorio elpidiense e c’è molta apprensione per le condizioni del suo stato di salute.