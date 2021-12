Varianti, ok dal doppio voto in aula: «Spazio per le richieste dei cittadini»

SANT’ELPIDIO A MARE - Nel corso dell’ultimo Consiglio il voto su due importanti atti di urbanistica. È stata approvata, in via definitiva, la variante al Piano regolatore “puntuale 3”. Si tratta dell’ultimo passaggio, come ricordano dal Comune, di un percorso a suo tempo avviato allo scopo di fornire risposte ad un gruppo di 15 istanze, avanzate dai cittadini nel corso del tempo.

Inoltre, è stata anche adottata una variante generale più ampia, composta da altre 256 istanze che sono state avanzate nel corso del tempo: per questa variante, cosiddetta “a bilancio”, si tratta del primo passo dal punto di vista burocratico; seguirà la fase delle osservazioni (60 giorni) per arrivare, poi, all’adozione definitiva. «Con l’approvazione definitiva della variante “Puntuale 3” si danno risposte attese ed utili per cittadini – dice l’assessore all’Urbanistica Norberto Clementi - tanto più in un periodo lavorativo complicato, non solo per via della pandemia in corso, ma anche per la mole di lavoro che gli uffici ed i professionisti si trovano ad affrontare per il bonus 110%».



Per Clementi si tratta di «un grande lavoro quindi per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale al raggiungimento di questo grande obiettivo: i consiglieri, i colleghi di giunta, gli uffici in particolare, la Provincia di Fermo e i professionisti esterni incaricati. Inoltre, l’avvio dell’iter che porterà all’approvazione definitiva anche di questa variante generale al Prg ci permette di attualizzare le necessità dei cittadini, attese da tempo, e fare chiarezza su alcuni temi inerenti la pianificazione del nostro territorio e quindi l’impatto su di essa del rispetto dei vincoli ambientali e del consumo del suolo».



Secondo l’assessore comunale «l’interlocuzione che c’è stata con i richiedenti continuerà anche nel periodo delle osservazioni che saranno esaminate sempre al fine di andare incontro alle necessità della nostra collettività, sempre nel rispetto dei principi ispiratori approvati in Consiglio». Un impegno considerato positivo da parte dell’amministrazione che si avvia ora agli ultimi mesi del suo mandato. L’anno prossimo i cittadini torneranno alle urne. «Le risposte alle istanze della cittadinanza, soprattutto sul fronte urbanistico – aggiunge il sindaco, Alessio Terrenzi – richiedono il rispetto di procedure ben precise e la disponibilità degli strumenti adatti: con queste varianti, la puntuale del gruppo 3 così come le precedenti (1 e 2) e quelle generale che arriverà al termine del relativo iter, la città si dota degli strumenti indispensabili per fornire risposte a richieste puntuali e crediamo di poter dire di aver raggiunto un importante risultato».

