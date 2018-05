Ha ucciso la moglie a fucilate, il Gip ha deciso: Valentini ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE Giuseppe Valentini sconterà la detenzione a casa del figlio. Questa la decisione del gip Marcello Caporale all’udienza svolta al penitenziario di Fermo, dove l’uomo era detenuto dal pomeriggio di lunedì, dopo l’uccisione dell’ex moglie Silvana Marchionni con tre colpi di fucile. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo, accusato di omicidio volontario. Ha però ritenuto che, viste le condizioni di salute e l’età, 78 anni, non essendovi rischio di fuga, né di reiterazione del reato, fossero applicabili le misure degli arresti domiciliari. Valentini non può far ritorno nella sua abitazione, il piccolo appartamento in via Pian di Torre dove si è consumato il delitto, perché l’immobile è stato posto sotto sequestro da parte degli inquirenti.