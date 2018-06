Lutto nell'Arma, muore l'ex comandante Iacovozzi L'addio in Collegiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Lutto a Sant'Elpidio a Mare per la morte improvvisa del luogotenente in congedo Vincenzo Iacovozzi, stroncato da un infarto, mentre si trovava in campagna, nei suoi terreni agricoli alla frazione Luce. Aveva 77 anni, abitava nel cuore del paese, in via Porta Canale, ma spesso scendeva sulla Valtenna, per occuparsi delle sue coltivazioni.Abruzzese d’origine, per tanti anni ha comandato la stazione dei carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, fino al momento del congedo, nel 2003.Domani pomeriggio alle 15.30 i funerali in Collegiata. Iacovozzi sarà sepolto nel suo paese d’origine, Cepagatti, nel Pescarese.