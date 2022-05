Ultimi ritocchi alle 15 liste: sarà una sfida a tre per la successione a Terrenzi

SANT’ELPIDIO A MARE - Ancora una settimana prima della presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Venerdì prossimo, per tutta la giornata, e sabato 14, con termine ultimo alle ore 12, andranno depositate le candidature.

Non dovrebbero esserci colpi di scena: saranno tre i candidati sindaci, 15 le liste in campo: 6 per Fabiano Alessandrini, 5 per Alessio Pignotti, 4 per Gionata Calcinari. Il decreto pubblicato in settimana dal Ministero dell’interno ha ridotto a un terzo il numero minimo di firme da raccogliere per presentare le liste. Ogni compagine dovrà quindi depositarne da un minimo di 33 a un massimo di 67, un numero abbordabile. Al massimo possono essere 16 i candidati, mentre il numero minimo è di 11. Sono diverse, al momento, le squadre a cui manca ancora qualche elemento per raggiungere il numero massimo possibile. Da ricordare l’equilibrio di genere, la percentuale di uomini, o di donne, non può superare i due terzi del totale. Ad oggi, due le liste di centrosinistra già presentate, quella della Sinistra e di Azione. Domani toccherà al Pd, la lista “ammiraglia” della coalizione.

Nel centrodestra, nel pomeriggio di oggi sarà presentato invece il gruppo della Lega, che forma la coalizione di Calcinari insieme a Fratelli d’Italia, Unione civica e Centrodestra per Sem. Alessio Pignotti ha annunciato per ora i 5 nomi e simboli che lo sosterranno: Per Sem, La scelta giusta, Essere Sem, Siamo al centro, Con voi. Sarà interessante vedere dove si collocheranno i “big”, a partire dal sindaco uscente Alessio Terrenzi. Come ogni sabato, intanto, anche domani Pignotti e il suo gruppo promuovono un open day per incontrare candidati e simpatizzanti.

Dopo le prime due tappe alla sede elettorale di Bivio Cascinare, il prossimo appuntamento è dalle 17 alle 19 al pub In old bar we trust di Casette d’Ete. Soddisfatto, Pignotti, per «la voglia di fare che sta emergendo, da parte dei candidati e di chi comunque ci sta dimostrando vicinanza. Abbiamo grandissime potenzialità da mettere a frutto, la città ha bisogno di esperienza, ma può crescere anche grazie a idee giovani e nuove. A volte sono scommesse, a volte idee semplici ma geniali, a volte anche irrealizzabili, ma finché non vengono condivise restano solo idee a cui vogliamo aprire le porte». Fabiano Alessandrini, invece, chiude stasera al Bar sport di Cascinare il suo primo ciclo di incontri. «Tutte le serate stanno avendo una partecipazione molto numerosa ed un grande entusiasmo – commenta –: stiamo registrando una grande voglia di contribuire e fornire suggerimenti».

