Traffico rallentato sulla Provinciale. Il motivo lascia tutti senza parole: c'è un grosso maiale a spasso

SANT’ELPIDIO A MARE - Ha fatto sorridere, ma anche destato qualche preoccupazione, la presenza di un grosso maiale che nel primo pomeriggio di ieri grufolava al centro della carreggiata, lungo la provinciale che dal capoluogo di Sant’Elpidio a Mare porta verso la frazione di Castellano.

Erano le 13 circa e l’animale, allontanatosi da una stalla nelle campagne elpidiensi, dopo aver percorso qualche centinaio di metri tra i campi, si è portato sulla strada e si muovava tranquillamente da una corsia all’altra, apparentemente senza alcun timore delle vetture in transito. Fortunatamente percorreva un tratto rettilineo e dalla buona visibilità, quindi gli automobilisti di passaggio hanno avuto il tempo necessario per avvistare il suino e fermarsi in tempo, senza rischiare un impatto pericoloso. Qualcuno, divertito dall’insolita vista, non ha perso l’occasione per scattare una foto o girare un breve video. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire gli agenti della polizia municipale per individuare i proprietari dell’animale, in modo da recuperare il maiale.

