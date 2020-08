Trovato all'alba in una piscina il corpo senza vita di un uomo

SANT'ELPIDIO A MARE - Una notizia che sta sconvolgendo tutto il comprensorio fermano, un'altra tragedia dopo quella in cui ha perso la vita Terenzio Marziali. Questa mattina in una pisciina dell'entroterra elpidiense è stato infatti trovato il corpo senza vita di una persona indicativamente sui 35 anni. Sul posto i carabinieri, la Croce Azzurra e il 118 ma per l'uomo purtroppo non c'era ormai più niente da fare.

Ultimo aggiornamento: 09:46

