Travolto mentre viaggia in scooter muore a 62 anni. L'auto pirata in fuga si ribalta nel campo: presi due ragazzi

SANT'ELPIDIO A MARE - Travolto da un'auto pirata muore a 62 anni, il mezzo in fuga si ribalta mezzo chilometro dopo e i due ragazzi a bordo vengono presi dai carabinieri.

E' accaduto questa notte poco dopo le 4 in via Fratte a Sant'Elpidio a Mare. Un uomo di 62 anni in sella al suo scooter è stato travolto da un'auto che si poi data alla fuga. L'allarme è stato dato da una ragazza che ha vito il corpo dell'uomo riverso sulla strada. I soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo vani: per l'uomo, un 62enne di casette d'Ete, non c'era più nulla da fare. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'auto coinvolta nello schianto, una Renault Megane. L'hanno trovata mezzo chilometro più avanti, ribaltata in un campo nella sua fuga a folle velocità. Poco lontani sono stati trovati i due ragazzi brasiliani che erano a bordo. Sono stati fermati mentre cercavano di fuggire a piedi.

