SANT’ELPIDIO A MARE - La famiglia Della Valle conferma di essere marchigianocentrica. Andrea Della Valle assicura investimenti produttivi e logistici nelle Marche, in particolare nelle vicinanze del quartiere generale di Casette d’Ete dove il gruppo Tod’s ha acquistato dei terreni. L’imprenditore lo ha affermato ieri a Milano nel corso della presentazione della collezione autunno-inverno 2023-2024 avvenuta ieri in via Savona e all’interno della fashion week milanese. Della Valle non si è espresso sulla questione che si è aperta dopo il fallimento del delisting da Piazza Affari. Ma ciò che conta è che «la riapertura dell’Asia sta portando positività al mercato del lusso. Le sensazioni per il 2023 sono buone» afferma Della Valle. Il concetto chiave dietro la collezione Hogan per il prossimo inverno è la generazione H che lo stesso Andrea Della Valle spiega come «senso di comunità che raggruppa diverse generazioni».

Una comunità che fa affidamento soprattutto sui giovani, quelli che tutti vogliono. «Ma bisogna averli nel modo giusto. Sono giovani attenti al digitale, sempre connessi, sensibili all’ambiente e all’inclusività. Questi sono elementi in cui si rispecchia il marchio Hogan, che vuole parlare il loro linguaggio. Tutti dicono che i giovani sono il futuro ma in realtà sono il presente e devono essere il nostro grande futuro» afferma l’imprenditore elpidiense che rivendica come il marchio Hogan sia stato il pioniere delle luxury sneaker. «Siamo avvantaggiati rispetto ad altri marchi proprio perché siamo stati i primi in questo segmento, per cui abbiamo questa sensibilità nell’approcciare i nuovi progetti» osserva Della Valle, secondo cui il prodotto resta fondamentale. «Ma dietro un prodotto ci deve essere uno storytelling capace di far emozionare il consumatore.

Prodotto e qualità devono essere alla base. Una qualità che i giovani sanno riconoscere? Sì, e sempre di più. Li stiamo istruendo. Non sono quelli di qualche anno fa che si accontentavano di comprare un prodotto moda. Adesso non basta più proporre il prodotto trendy. Molti di loro sono disposti a spendere qualcosa in più per la qualità» afferma il ceo del marchio Hogan, uno dei marchi del gruppo Tod’s insieme al brand omonimo, Roger Vivier e Fay. Come arrivare ai giovani consumatori? «L’esperienza in store deve essere connessa al digitale. Abbiamo dei progetti in corso per far vivere ai nostri clienti una esperienza emozionale che passa con l’essere connessi all’interno del punto vendita» replica lo stesso Della Valle. Nella presentazione della collezione Hogan spiccano le nuove sneakers genderless H-stripes e le nuove forme e inediti volumi delle H-bag.