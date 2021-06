Vaccini, si parte anche alla Tod's: i dipendenti nell'hub dell'azienda. Della Valle: «Un'opportunità in più»

SANT’ELPIDIO A MARE – Da oggi Tod’s avvia la vaccinazione in azienda. Presso il quartiere generale di Casette d’Ete, tutti i dipendenti che hanno aderito all’iniziativa potranno recarsi presso il “Punto Vaccinale”. Secondo il Gruppo guidato dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, «Questa iniziativa rappresenta un’opportunità aggiuntiva e concreta rispetto all’ordinaria vaccinazione proposta dal Piano nazionale».

Tod’s dunque si unisce alle aziende che hanno aderito alla campagna vaccinale e con la disponibilità dei sieri garantita dalla Regione Marche ha allestito le postazioni per la somministrazione della prima dose di vaccino che verosimilmente riguarderà soprattutto le giovani generazioni e le altre fasce di età che per altri motivi non hanno ancora ricevuto il vaccino. Da tempo l’azienda aveva dato la sua disponibilità che si è concretizzata con la disponibilità dei sieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA