Terenzio travolto e ucciso: oggi il processo per direttissima al conducente positivo alla cocaina

SANT’ELPIDIO A MARE - Slittato a questa mattina il giudizio per direttissima del 37enne accusato di omicidio stradale per il tragico incidente di venerdì notte a Sant’Elpidio a Mare, costato la vita a Terenzio Marziali. L’uomo, O.G.B., classe 1983, di origini brasiliane, da tempo in Italia, rimane in una stanza di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Fermo. Gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, ma il locale in cui risiede non è stato considerato idoneo dalle forze dell’ordine, che nella giornata di sabato lo hanno condotto nuovamente al comando in attesa del giudizio.

Stamattina si procederà quindi alla convalida dell’arresto e immediatamente dopo al rito direttissimo. Il brasiliano rischia una lunga reclusione. Il suo caso rientra nella più grave tra le tre tipologie di omicidio stradale previste dal codice penale, quella in cui l’automobilista che ha provocato la morte si sia messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica. I test eseguiti sul 37enne hanno accertato infatti la positività alla cocaina.



Rischia quindi una pena da 8 a 12 anni, con una doppia aggravante: non possedeva infatti una patente valida in Italia e la Renault Megane su cui viaggiava era priva di assicurazione. Sul corpo del 62enne di Casette d’Ete si è svolta ieri mattina, invece, l’ispezione cadaverica. Una formalità che ha confermato le gravi lesioni interne provocate dall’impatto con la Megane e che lo hanno portato alla morte, alcuni minuti dopo l’incidente sulla provinciale Fratte. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali, che si svolgeranno nel pomeriggio di oggi. Ha destato profonda commozione, la morte di Terenzio, per tutti Enzo. Per il suo lavoro di operatore ecologico era molto conosciuto in particolare a Civitanova, dove lavorava da lungo tempo. Una persona ironica ed espansiva, sempre pronta alla battuta. Gli mancava poco, ormai, per raggiungere la meritata pensione, ma una tragica fatalità, alle 4 del mattino del 22 agosto scorso, non gli ha lasciato scampo. Marziali lascia la moglie e due figli. Forte, insieme al dolore di familiari e conoscenti, la rabbia per le cause della morte, provocata da un’auto impazzita condotta da un uomo risultato sotto l’effetto di stupefacenti.

I dettagli

I carabinieri, dopo aver ricostruito nel dettaglio l’incidente che ha ucciso Terenzio, non hanno ancora chiuso il cerchio. Si continua ad indagare, infatti, per risalire ad un’auto che, stando alle telecamere di videosorveglianza presenti a Casette d’Ete ed a Bivio Cascinare, è transitata lungo la strada del dramma pochi istanti dopo il terribile incidente. Tutto lascia pensare che chi guidava non possa non aver visto che c’era un mezzo incidentato con un uomo esanime a terra, per questo si cerca di risalire al conducente che dovrà rispondere di omissione di soccorso, stessa accusa che pende sull’altro brasiliano a bordo della Megane volata fuori strada e fuggita dopo l’impatto, per poi ribaltarsi poco più avanti.

