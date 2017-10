Va al cimitero e con il cappio si toglie la vita Uno scenario agghiacciante per il custode

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Un uomo di 50 anni si è suicidato impiccandosi dentro al cimitero. A fare la scoperta è stato il costude che lo ha trovato ancora in vita e ha dato l'allarme facendo arrivare subito i soccorsi che però nonostante i tentativi fatti non sono riusciti a rianimarlo, l'uomo infatti è deceduto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe impiccato a un’altezza di circa 10 metri ma il cappio, pare, si sarebbe sciolto ed è finito a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini di rito. Pare che l'uomo ieri avesse scritto su Facebook uno strano saluto che solo alla luce di quanto è successo assume significato.