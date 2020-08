Stefano morto in piscina a 32 anni durante il party: domani l'autopsia

SANT’ELPIDIO A MARE - Sarà eseguita domani mattina all’obitorio dell’ospedale Murri di Fermo l’autopsia, disposta dalla Procura, sul corpo di Stefano Pirocchi. Un esame, che verrà eseguito dal medico legale Alessia Romanelli, per accertare cosa abbia stroncato il giovane operaio abruzzese, trovato ormai privo di vita sul fondo di una piscina di via Elpidiense, a Sant’Elpidio a Mare.

Non ci sono indagati, nessuna ipotesi di reato, al momento, per quella che appare come una tremenda fatalità. Pirocchi era arrivato in serata in quella villa al confine con Porto Sant’Elpidio, una macchinata di amici partita da Miano, frazione di Teramo dove il 32enne viveva, per trascorrere una serata con amici e conoscenti. Una quindicina le persone che hanno partecipato alla conviviale bordo piscina. Fino a un quarto d’ora circa prima dell’irreparabile, a quanto risulta, altri amici avevano visto Stefano e scambiato qualche parola con lui.



Nulla di anomalo, niente che lasciasse presagire la tragedia. Alcuni minuti più tardi, invece, uno degli ospiti ha trovato un corpo esanime sul fondo della piscina. Quando tutti si sono precipitati per estrarlo dall’acqua e prestargli soccorso, per Pirocchi era già finita. Non sapeva nuotare Stefano, può essere stato tradito dall’acqua alta, in cui non toccava? O lo ha stroncato un malore repentino, senza dargli neanche il tempo di chiedere aiuto? O ancora, gli ha fatto male l’immersione in acqua dopo aver mangiato, provocandogli una violenta congestione? Tutti interrogativi che toccherà al medico legale cercare di chiarire. Il lavoro dei carabinieri sul luogo del dramma, con i militari della stazione di Sant’Elpidio a Mare, quelli del radiomobile e del nucleo investigativo, ha accertato l’assenza, sia sul corpo, che a bordo vasca, di qualunque segno che faccia ipotizzare una caduta o un qualunque evento traumatico.

Gli accertamenti

I partecipanti alla serata, tutti incensurati, sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine. Profondo lo choc della proprietaria della villa e degli amici, cui è toccato l’atroce compito di informare la madre di Pirocchi dell’accaduto. A Miano, il 32enne viene ricordato come un ragazzo encomiabile, un generoso dal sorriso pronto e dai modi sempre garbati.



