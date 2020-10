Ritrovata in un campo la statua della Madonna rubata, tornerà nell'edicola danneggiata dai vandali

SANT'ELPIDIO A MARE – E’ stata ritrovata in un campo, in contrada Tenna a Monte Urano, la statua della Madonna trafugata due notti prima dall’edicola votiva sulla Mezzina, all’altezza dell’incrocio che porta a Cura Monstrapiedi. I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare avevano subito preso a cuore il caso.

L’oggetto trafugato non aveva un particolare valore artistico, ma è molto caro ai fedeli e la sua scomparsa aveva destato sconcerto tra la cittadinanza del quartiere. Così la statua è stata riconsegnata, al comando provinciale dei carabinieri a Fermo, nelle mani del parroco, don Iginio Marcelli. Ora non resterà che intervenire per riparare la vetrata, mandata in frantumi quella notte con un oggetto contundente, e la Madonnina potrà fare ritorno nella sua collocazione naturale.

