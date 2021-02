Fuga inutile dopo lo spaccio visto in diretta dai carabinieri: pusher arrestato con più di 100mila euro di cocaina

SANT'ELPIDIO A MARE - I carabinieri vedono in diretta lo spaccio di cocaina al bar: puhser arrestato dopo aver tentato invano la fuga, durante la quale ha anche cercato di disfarsi alcuni involucri di stupefacenti lanciandoli. E' successo a Sant'Elpidio a Mare, dove i carabinieri hanno stretto alla maette ai polsi di un 53enne che avevano appena visto cedere una dose di cocaina ad un 34enne in un bar.

Ha tentato invano la fuga, ma è stato preso con 8 grammi di cocaina e 14 di hashish in alcuni involcuri termosaldati. A casa aveva altri 400 grammi di cocaina pura, che poteva fruttare fino a 120mila euro.

I Carabinieri del dipendente Nucleo Investigativo, nell’ambito di una più ampia attività tesa alla prevenzione e contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti lungo il litorale fermano, nella serata del 2 febbraio scorso, in Sant’Elpidio a Mare (FM), località Castellano, hanno proceduto all’arresto di un 53enne operaio del luogo, gravato da pregiudizi di Polizia, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti dopo che l’uomo, intrattenutosi nei pressi di un bar della frazione a ridosso della costa, è stato sorpreso mentre cedeva un involucro contenente “cocaina” a un trentaquattrenne sopraggiunto a bordo di un’autovettura.

Vistosi scoperto, il responsabile della cessione accennava una fuga, durante la quale si disfaceva di altri involucri termosaldati che aveva indosso, poi recuperati dagli operanti che procedevano alla sua cattura.

Complessivamente, rinvenuti 10 involucri termosaldati, contenenti complessivamente 8 grammi di Cocaina e 14 di Hashish.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione portava al recupero di ulteriori gr. 400 di cocaina pura, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga che al dettaglio avrebbe fruttato un ricavo di oltre € 120.000, il materiale rinvenuto e la somma di € 430,00 che l’interessato aveva con se al momento della cattura – ritenuta provento di attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti – sono stati sottoposti a sequestro.

Il responsabile tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Gip del Tribunale di Fermo, nella mattinata di oggi ha convalidato l’arresto e convalidato la misura cautelare in carcere del

© RIPRODUZIONE RISERVATA