Distrugge un bar entrandoci con l'auto e scappa con la macchinetta cambiamonete

SANT'ELPIDIO A MARE – Ha abbattuto con l’auto l’ingresso del bar nel cuore della notte. Una volta sfondata porta a vetri e saracinesca si è portato su una stanza nel retro, si è caricato sulle spalle una macchina cambiamonete pesante oltre mezzo quintale, poi si è dato alla fuga.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, crescono i positivi nelle Marche: sono 4, 1.179 tamponi effettuati / La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

Comuni più colpiti dal lockdown Covid? Tre dei primi 5 d'Italia sono nelle Marche/ La lista completa

Un colpo fragoroso, quello messo a segno la notte scorsa a Castellano al Bar Kiko, nel pieno centro abitato della frazione, quando erano da poco passate le 3 del mattino. Ad agire un bandito solitario, arrivato a bordo di una Ford Focus scura, poi risultata rubata. Il boato ha svegliato tutto il quartiere. Alcuni residenti sono scesi in strada, altri si sono affacciati ai balconi, hanno iniziato a gridare contro il ladro che, uscito dal bar, ha portato la mano verso un fianco, come se stesse per prendere una pistola, per intimidire i testimoni. Poi è risalito a bordo e si è dato alla fuga. Un bottino da circa 5mila euro, tanto era l’ammontare stimato del denaro custodito nella macchina cambiamonete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA