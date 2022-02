Il sindaco Terrenzi: «La chiusura di Prada? Non posso farci nulla». I 25 dipendenti saranno trasferiti in altri punti vendita

SANT’ELPIDIO A MARE - Gli ultimi scontrini saranno emessi il 31 marzo. Poi il negozio Prada al brand village Il Castagno alla zona Brancadoro chiuderà. Definitivamente. Una decisione irrevocabile, comunicata dall’azienda nei giorni scorsi al personale, che ora attende chiarimenti sul proprio futuro. Proprio per definire le sorti dei 25 dipendenti ci sarà la prossima settimana un vertice tra la direzione aziendale e le sigle sindacali, che sperano di ottenere rassicurazioni per l’assorbimento delle risorse umane.



Prada avrebbe dato piena disponibilità a ricollocare tutti in un’altra sede, ma non esistendo punti vendita della griffe nelle vicinanze, si tratterebbe quindi, per chi ha lavorato finora a Casette d’Ete, di una scelta di vita piuttosto impattante. Di certo la notizia non giova alla struttura commerciale alla zona Brancadoro, che proprio nel prestigioso marchio milanese aveva la sua punta di diamante. Non sarà semplice, per il Castagno, individuare un sostituto con un richiamo simile a quello di Prada per andare a riempire i locali che tra appena un mese andranno a svuotarsi. Il brand village tra l’altro dovrebbe effettuare gli adeguamenti urbanistici necessari a completare il passaggio da media a grande struttura di vendita, come stabilito dalle sentenze della giustizia amministrativa, al termine del braccio di ferro giudiziario che si è consumato negli anni scorsi intorno al Castagno. La griffe milanese se ne va così dopo 13 anni dalla zona Brancadoro.

Un negozio che ha rappresentato un richiamo anche per i turisti, a braccetto con l’outlet Tod’s distante poche decine di metri. Tanti visitatori, anche sgraditi, visto che a più riprese il negozio è stato bersagliato da spaccate notturne di bande di malviventi. Commenta con amarezza la notizia il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi.



«Non ero stato informato di questa chiusura e non ne conosco le ragioni. Avrei avuto piacere di confrontarmi con l’azienda e i responsabili del polo commerciale per contribuire ad una soluzione, ma d’altra parte, se queste sono le scelte organizzative di un marchio di caratura internazionale, si poteva fare ben poco. Il punto vendita Prada in questi anni ha rappresentato un richiamo per tanti visitatori ed ha sempre avuto un’affluenza di clienti importante. Il primo pensiero va ai risvolti occupazionali».

