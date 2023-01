SANT’ELPIDIO A MARE - Il tema dell’edilizia scolastica resta al centro dell’attenzione a Sant’Elpidio a Mare, soprattutto per le soluzioni in vista del nuovo polo che ospiterà primaria e media al capoluogo e vedrà la demolizione dell’attuale edificio. Sabato scorso, intanto, tutti i plessi hanno ospitato l’Open day, aperto alle famiglie, in vista delle iscrizioni per l’anno 2023/24. Ad emergere nel corso della giornata è stata soprattutto una crescente domanda di tempo pieno per le elementari.

Questa opzione prevede la permanenza dei bambini alla mensa scolastica a pranzo e la prosecuzione dell’attività didattica fino alle 16 dal lunedì al venerdì, con il sabato libero. Un’offerta che ad oggi è presente esclusivamente al plesso di Piane Tenna, per una sola classe, ma vede arrivare bambini anche da altre zone del territorio elpidiense. L’Amministrazione comunale ha dato disponibilità a valutare fattibilità di un incremento ad un’ulteriore sezione che potrebbe essere introdotto a partire dall’anno 2024/25. Le sedi dove eventualmente si potrebbe realizzare un’altra classe di tempo pieno sono per ora Casette d’Ete e Cascinare. Il capoluogo diventerà un’opzione solo quando si concretizzerà il nuovo polo scolastico.

La nuova struttura

Proprio sul tema caldo di questo periodo, la nuova struttura e il possibile spostamento degli alunni durante il cantiere, il sindaco Alessio Pignotti e l’Amministrazione comunale, anche nelle comunicazioni con l’istituto scolastico intercorse nelle ultime settimane, hanno ribadito la posizione già espressa. Si attendono le indicazioni del Ministero. A quel punto si capirà se sarà possibile l’ipotesi più gradita, cioè quella di costruire a lato dell’immobile esistente, che solo successivamente verrebbe abbattuto. In tal caso, non serviranno traslochi in un’altra sede. Se invece occorrerà spostarsi altrove, le opzioni sono l’ex distretto sanitario di via Murri, l’ex tribunale di via Fontanelle ed una terza via, su un immobile di proprietà privata.

L’Amministrazione comunale ha comunque chiarito alla scuola che un eventuale trasferimento non servirà in tempi brevi. Non ci sono dubbi che l’anno in corso terminerà dove è cominciato, certamente gli alunni di primaria e media capoluogo inizieranno nell’edificio di via Dalla Chiesa anche il 2023/24 ed è assai probabile che tutta l’annata si svolga lì. La necessità di spostarsi si concretizzerebbe solo dall’autunno del 2024.