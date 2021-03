A scuola, ma non di sabato: il piano per l'anno prossimo sconcerta i genitori. E già crescono di dubbi

SANT'ELPIDIO A MARE - La scuola si adatta alla didattica a distanza e per il futuro va verso la settimana corta. Questi gli indirizzi emersi all’ultimo Consiglio d’istituto dell’Isc di Sant’Elpidio a Mare, iniziato per stabilire orari e metodi della Dad in questa fase di chiusura della scuola in presenza legata all’avvio della zona rossa.

Gli orari iniziati da ieri prevedono lezioni per bambini della primaria nelle prime ore, per la media nel resto della mattinata. I più piccoli si collegano dalle 8 alle 10.30, quelli della secondaria dalle 10.30 alle 13.30.

Un orario contratto che ha sollevato qualche perplessità tra le famiglie, ma che sarebbe stato adottato per consentire parità di accesso per i casi di famiglie con più figli che frequentano due ordini di studio diversi. Guardando al prossimo settembre, lo stesso Istituto comprensivo ha manifestato la volontà di introdurre la settimana corta. Niente più lezioni al sabato, quindi. Il Collegio docenti ha proposto un nuovo piano orario che interesserà sia la primaria che la secondaria di I grado. Resta invariato l’orario per la scuola infanzia, che già si fermava al venerdì.

Per l’elementare, si entrerebbe a scuola prima, alle 7.45, si uscirà un po’ più tardi, alle 13.09. Un incremento che consentirà di spalmare sul resto della settimana le ore del sabato, quando i bambini resteranno a casa per rispettare la settimana corta. Per la primaria a tempo pieno, 8 ore consecutive, dalle 7.45 alle 15.45. Anche alla scuola media tutti in classe all’alba, con ingresso alle 7.45 e permanenza per 6 ore, fino alle 13.45. Per ora si tratta soltanto di una proposta ed è stato assicurato che verrà illustrata in apposite assemblee con le famiglie, che saranno chiamate ad esprimere una propria valutazione.

Ma le prime reazioni, tra i genitori, non sembrano entusiaste in merito al progetto. Diversi non avvertono l’esigenza del sabato libero, mentre è abbastanza diffuso il timore che con l’orario prolungato si abbassi il livello di attenzione da parte di bambini e ragazzi che frequentano la scuola.

