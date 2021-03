Settimana corta a scuola, cresce la protesta dei genitori. Raccolte centinaia di firme per stoppare la proposta

SANT'ELPIDIO A MARE - La proposta della settimana corta non passa. E’ trasversale la contrarietà alla riorganizzazione dell’orario formulata dall’Isc. Alla vigilia dell’assemblea virtuale convocata con le famiglie della primaria, arriva la secca presa di posizione dei genitori di Casette d’Ete. Il no è plebiscitario, dalla scuola infanzia alla media: ben 528 i papà e le mamme firmatari di un documento che chiede di annullare il voto sulla proposta e riparlarne in momenti più sereni.

«Il sabato libero, se è questo che il Collegio docente auspica, può essere preso in considerazione, ma vorremmo avere informazioni precise sui progetti, presenza del personale, modalità e realizzarlo attraverso interventi pomeridiani (1/2 pomeriggi) senza allungare la mattinata». Nella lettera vengono “smontati” i punti di forza elencati nella lettera inviata dalla dirigente Teresa Santagata. Si contestano in primis «le tempistiche e modalità inopportune. Se si vuole, come si è scritto, venire incontro alle famiglie, vorremmo sapere se c’è stata una raccolta di firme a riguardo. Non ci risulta che le famiglie abbiano chiesto un aumento di ore a fronte del sabato libero».

Si evidenzia poi il rischio che i progetti di potenziamento e recupero siano ancor più difficili se concentrati in soli 5 giorni. «La motivazione che stare 2 giorni senza scuola agevoli gli alunni con difficoltà ci sembra poco credibile. Tali alunni si aiutano con strumento compensativi e dispensativi, percorsi personalizzati. E’ auspicabile una didattica laboratoriale, ma non crediamo ci siano risorse né strutture adatte». Il punto centrale riguarda gli orari.

«La nostra realtà è fatta di famiglie che lavorano principalmente in aziende dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Far tornare i ragazzi alle 13.45 significa eliminare il momento del pranzo; molte mamme utilizzano il sabato per lavori domestici, così da dedicare la domenica alla famiglia. Occuparsi dei piccoli il sabato non migliorerebbe la qualità del tempo da dedicare ai figli. I genitori ritengono poi «assurdi» gli ipotizzati vantaggi in per l’ambiente e l’economia locale.

Per chiudere, si ritengono più sensati gli orari delle scuole secondarie, con un rientro al venerdì pomeriggio e ore da 50 minuti per recuperare due sabati al mese, e si chiede «come si pensa di spiegare ai genitori che hanno già iscritto ai figli all’Isc in base ad orari consoni alle loro esigenze e che ora si trovano magari in difficoltà per questo cambio di rotta?» Se Casette d’Ete è compatta, anche da Cascinare si leva il no di alcuni genitori della primaria. «Dopo una pandemia che ha fatto perdere, oltre alla didattica in presenza, la socialità, troviamo più che mai opportuna la presenza scolastica fino al sabato. Non troviamo opportuno discutere ora di una decisione così importante in piena pandemia, in fretta e senza un progetto preciso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA