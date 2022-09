Sant'Elpidio a Mare, scovati i furbetti dei rifiuti: maxi multa per quattro

SANT'ELPIDIO A MARE - Grazie alle segnalazioni dei cittadini e al lavoro d’indagine portato avanti dalla polizia locale sono stati individuati e multati quattro cittadini responsabili di quattro abbandoni di rifiuti in altrettante zone del territorio.

Oltre alla multa di 500 euro ciascuno, i responsabili degli abbandoni hanno dovuto provvedere al ripristino dei luoghi. La segnalazione arriva dallo stesso sindaco Alessio Pignotti ovviamente soddisfatto per i controlli e anche per la collaborazione mostrata dai cittadini nella lotta agli abbandoni selvaggi. L’attività di controllo del territorio è costante per difendere il territorio da abbandoni selvaggi e la segnalazione da parte dei cittadini è sempre preziosa.