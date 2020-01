Sbanda e si schianta contro un albero con il furgone del Comune: un uomo all'ospedale

SANT’ELPIDIO A MARE - Percorreva la provinciale Faleriense in direzione monti, quando all’improvviso, dopo una brusca sterzata, è saltato sulla corsia opposta ed uscito di strada, schiantandosi contro un albero. È la disavventura capitata ieri mattina, intorno alle 9, ad un 67enne alla guida di un mezzo dei servizi sociali del comune di Monte Urano. Il veicolo è normalmente adibito al trasporto di anziani e disabili, ma al momento dell’incidente era fortunatamente vuoto, a bordo solo il conducente.

LEGGI ANCHE:

Sente rumori sospetti in casa, si spaventa e precipita dal balcone: quarantenne finisce in ospedale

Tre ragazzi francesi sul lungomare disturbano i passanti: erano ubriachi

L’impatto, avvenuto in territorio di Cretarola, è stato violento e il veicolo pesantemente danneggiato sulla parte anteriore. L’airbag è entrato correttamente in funzione e con ogni probabilità ha evitato seri traumi all’automobilista. L’uomo è stato soccorso da ambulanza ed automedica della Croce azzurra e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri. Ha riportato una frattura al costato ed alcune contusioni, ma le sue condizioni non sono preoccupanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA