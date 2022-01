Prima sbanda e poi perde il controllo dell'automobile e si ribalta in centro. Anziano ferito

SANT'ELPIDIO A MARE - Rocambolesco incidente ieri mattina intorno alle 8.30 in viale Roma, nel pieno centro abitato elpidiense. Un uomo di 70 anni ha perso il controllo della sua auto, che dopo una sbandata si è ribaltata sulla fiancata sinistra, terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato, in un momento di traffico piuttosto consistente. La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha chiuso temporaneamente il transito in ambo i sensi, per agevolare le operazioni di soccorso e liberare la viabilità dal mezzo danneggiato.

Ad occuparsi del ferito i militi della Croce azzurra, intervenuti con ambulanza ed automedica, per poi trasportare il settantenne al pronto soccorso di Fermo. Ha riportato alcuni traumi nel ribaltamento del veicolo, l’urto è stato attutito dall’attivazione dell’airbag, le sue condizioni non sono preoccupanti. In viale Roma anche un equipaggio dei vigili del fuoco, per collaborare nell’estrazione dell’automobilista dall’abitacolo e liberare la strada. Dopo circa mezzora la percorribilità è stata ripristinata e in viale Roma si è tornati a circolare normalmente. Non è passato inosservato, tra gli automobilisti ed i pedoni in transito ieri mattina, un nuovo metodo adottato dalla polizia locale di Sant’Elpidio a Mare durante i rilievi, con dei qr code posizionati a terra e sui veicoli coinvolti nel sinistro, che consentono un caricamento digitale di tutti i dati e le immagini relativi agli interventi effettuati.



