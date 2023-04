SANT’ELPIDIO A MARE - Una nuova avventura professionale per Franca Romagnoli, che da un mese è entrata nello staff della sottosegretaria al Ministero dell’istruzione Paola Frassinetti. Un’assegnazione per distacco per la docente del Polo scolastico Urbani, che negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di vicaria per il plesso Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare. Avvocatessa, consigliera regionale per tre legislature dal 2000 al 2015, la Romagnoli, al termine del suo percorso politico, ha rinunciato al vitalizio ed ha perseguito la strada dell’insegnamento, entrando da docente alla scuola professionale di Sant’Elpidio a Mare, di cui è diventata un punto di riferimento.

Due mesi fa, quando la sottosegretaria ha fatto tappa a Fermo, con la “complicità” del consigliere regionale Andrea Putzu, l’incontro con la Frassinetti, che conosceva già da diversi anni. Da quel colloquio è maturata la proposta di entrare negli uffici del Miur, come segretaria particolare del sottosegretario. Un lavoro che per tre giorni a settimana la impegna a Roma, mentre negli altri giorni sta frequentando ancora il Tarantelli, in vista del passaggio di consegne.



Il commento



«Per chi come me ha una visione provvidenziale della vita, penso che nulla accada per caso – spiega Romagnoli –. Se non avessi a suo tempo rinunciato al vitalizio, decidendo di avviare un nuovo percorso nel mondo della scuola, non sarebbe avvenuta questa opportunità oggi, è tutta una concatenazione di scelte. Economicamente quella decisione ha avuto il suo peso, ma non me ne sono pentita neanche un momento. Nella scelta di accettare questo incarico a Roma c’è anche una forte componente affettiva. Entrambi i miei figli vivono lì ed ho l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo con loro. Il fatto di dover stare fisicamente al Ministero per soli 3 giorni a settimana mi consente di organizzarmi bene, senza distaccarmi dalla mia dimensione elpidiense». Il suo Tarantelli è in buone mani, assicura la docente: «Sarà presto nominata una nuova fiduciaria al mio posto. C’è un pool splendido che va avanti, a breve sarà presentato lo studio di fattibilità per palazzo Montalto Nannerini e mi auguro che presto la scuola possa ospitare lì laboratori e cucine, in modo da concentrare tutte le attività in un unico edificio, obiettivo cruciale per l’istituto». Quanto all’esperienza al Ministero, la affronta col consueto entusiasmo. «È un orgoglio poter lavorare lì, veder partire alla sorgente provvedimenti e leggi che dal mondo della scuola vediamo di solito a valle. Spero di rendermi utile alla comunità scolastica ed al governo in cui credo. È un periodo intenso, con i tanti progetti di edilizia scolastica Pnrr da portare a termine, farò anche da tramite tra il Ministero e le scuole marchigiane».