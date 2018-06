Stop ai furbetti dei rifiuti controlli su tutto il territorio sul corretto conferimento

SANT'ELPIDIO A MARE - Dal prossimo 4 giugno saranno intensificati i controlli sul conferimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale. Una misura messa in campo per fare in modo che il conferimento venga effettuato in modo corretto con l’obiettivo di raggiungere sempre maggiori livelli di rifiuti differenziati. Gli addetti dell’Ecoelpidiense, società che gestisce la raccolta, con il supporto del comando di Polizia Locale, effettuerà delle verifiche a campione, col fine di migliorare la percentuale di raccolta differenziata e di conseguenza i costi dello smaltimento.

In particolare, per quanto riguarda il conferimento del rifiuto indifferenziato, si ricorda che vanno utilizzati sacchetti che permettano di vederne il contenuto: non saranno più tollerati sacchi neri opachi ma dovranno essere utilizzati sacchi semi-trasparenti (di qualunque colore) per poter verificare il contenuto anche dal punto di vista visivo.

Venerd├Č 1 Giugno 2018, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 08:05