Era ricercato per spaccio di droga: preso dopo 5 anni di latitanza

SANT'ELPIDIO A MARE - Lo hanno catturato dopo una ricerca prolungata, i carabinieri del Nucleo investigativo di Fermo. Lui è un albanese di 32 anni, nullafacente ed irreperibile da diverso tempo. Risiedeva a Sant’Elpidio a Mare. Doveva essere arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Fermo, poiché pendeva su di lui una condanna per detenzione di droga a fini di spaccio e ricettazione.

Era il 2015 quando era stato sorpreso ed arrestato, con una corposa quantità di hashish, marijuana e cocaina. I militari sono riusciti ad individuare l’abitazione in cui aveva trovato rifugio, facendo perdere le sue tracce. La casa si trova nella periferia fermana. I carabinieri sono entrati in azione ieri mattina, mentre si allontanava a bordo di un’auto. L’albanese non ha opposto resistenza.

