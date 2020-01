E' ricercato per furti e droga: 53enne pedinato e arrestato in Toscana

SANT'ELPIDIO A MARE - Cinquantatreenne di Sant’Elpidio a Mare ricercato nelle Marche per i reati di droga e contro il patrimonio è stato arrestato in Toscana, dopo cinque giorni di ricerche serrate. Gli hanno stretto le manette ai polsi i carabinieri in provincia di Arezzo.

E’ finito al fresco l'elpidiense 53enne, dopo essere stato fermato e identificato domenica sera dal nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Strada in Casentino e di Poppi. Pluripregiudicato, su di lui pendeva un mandato di cattura. Dovrà espiare una pena di circa due anni per il cumulo di reati contro il patrimonio e relativi a sostanze stupefacenti. Tutto è nato dalla segnalazione di una vettura sospetta da parte della polizia municipale. I carabinieri hanno avviato un pedinamento e sono arrivati a bloccare e identificare il latitante. Era ricercato nelle Marche dal 10 gennaio.

