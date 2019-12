Raffica di incursioni: il ladro rompe la finestra, ma la famiglia è in casa

SANT'ELPDIO A MARE - Come spesso accade nel periodo prenatalizio, sono cresciute negli ultimi giorni le denunce di furti commessi o solo tentati in abitazione e negozi. A raffica le segnalazioni presentate a carabinieri e polizia, impegnati a tutto campo per arginare i reati. A Sant’Elpidio a Mare, dopo il colpo di inizio settimana al supermercato Sì con te, due gli episodi tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri al capoluogo, in via Piemonte e dintorni. Malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione, forzando una porta.

LEGGI ANCHE:

Razzia in villa, fuga con oro e soldi. È il decimo colpo in quindici giorni

Furti senza respiro, case sotto assedio: frazione sorvegliata con 4 pattuglie

In quel momento non c’era nessuno in casa, così, una volta dentro, i ladri hanno perlustrato le stanze a caccia di denaro e oggetti preziosi. Verosimilmente erano gli stessi autori che hanno tentato di entrare anche in un appartamento distante appena qualche decina di metri. Qui però, dopo aver infranto una finestra, quando si apprestavano a irrompere, sono stati sorpresi dai residenti che si trovavano in casa e sentendo rumori hanno dato l’allarme. Poche ore dopo, copione molto simile lungo via Fratte, a Bivio Cascinare. In questo caso i topi d’appartamento si sarebbero arrampicati al piano superiore, aiutandosi con una grondaia. A quel punto hanno praticato un buco a una finestra e si sono proiettati in camera da letto per poi darsi alla fuga. Sul posto i militari della locale stazione, che hanno effettuato pattugliamenti per tutta la serata per mettersi sulle tracce dei banditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA