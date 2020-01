Il pubblicitario in realtà è un truffatore: addio ai soldi per promuovere l'azienda

SANT’ELPIDIO A MARE - «So che hai un’attività, ti posso aiutare a promuoverla». E’ iniziata così la truffa capitata a un artigiano 39enne di Sant’Elpidio a Mare. Lui è titolare di una piccola impresa di edilizia, pittura, barriere chimiche. Attivo nel settore ormai da diversi anni, si è messo in proprio, aprendo una società unipersonale e specializzandosi in particolare nella risoluzione di problemi di umidità in casa. Poco prima di Natale, è stato contattato da un uomo che gli ha proposto un incontro, vendendogli degli spazi pubblicitari.

«Stavo pensando proprio di fare qualcosa per far conoscere in giro la mia attività e ho accettato di incontrarlo – spiega – Mi è stato proposto di fare pubblicità in alcuni ristoranti e locali, acquistando degli spazi su tovaglie ed altri supporti, oppure, ad un prezzo maggiore, per comparire su schermi e ledwall. Ci siamo visti in un bar ed ho accettato di investire 350 euro per promuovere la mia azienda in un noto ristorante di Porto Sant’Elpidio. Mi ha assicurato che sarebbe stato tutto regolarmente fatturato, ma mi ha chiesto di pagare subito in contanti. Sono stato ingenuo, doveva suonarmi subito un campanello d’allarme per quella richiesta». E infatti l'uomo è sparito, insieme ai soldi.

