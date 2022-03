Preso dai carabinieri un rapinatore abruzzese: doveva scontare ancora tre anni di carcere

SANT'ELPIDIO A MARE - I carabinieri di Sant’Elpidio a mare hanno arrestato un 39enne originario della provincia di Chieti, risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il tribunale di Macerata.

Il teatino, immediatamente condotto in caserma per le formalità di rito, è stato poi trasferito nel carcere di Fermo ove dovrà scontare la pena residua di quasi tre anni di reclusione, comminatigli per reati di furto e rapina commessi in provincia di Chieti, dal 2015 al 2019. Anche nei prossimi giorni, i carabinieri di Fermo saranno ancora impegnati in controlli straordinari, specie in orario serale e notturno, al fine di prevenire furti a danno di aziende ed abitazioni incustodite.

