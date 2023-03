SANT’ELPIDIO A MARE - Una pioggia di complimenti, chiamate, appuntamenti televisivi. Il giorno dopo il trionfo a The Voice Kids, è un turbinio di emozioni la vita di Melissa Agliottone. La dodicenne di Sant’Elpidio a Mare ha fatto ritorno a casa nella tarda serata di domenica, dopo essere stata ospite nello studio di Domenica In, intervistata da Mara Venier.

Ma l’agenda è piena per tutta la settimana, non è semplice tornare alla normalità, quando il tuo nome rimbalza tra social, tv e web come un possibile astro nascente della musica italiana. Nemmeno il tempo di riposare e ieri pomeriggio una troupe Rai le ha fatto visita in casa, con un collegamento in diretta che ha aperto la puntata del programma di Rai Uno Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bertone.



I ricordi



Insieme ai familiari, Melissa ha ripercorso le emozioni vissute durante il talent dei ragazzi che sabato sera l’ha incoronata vincitrice della prima edizione. Un grande juke box in evidenza in salotto, a confermare, se ce ne fosse bisogno, la passione per la musica, la statuetta di vincitrice del programma, il sorriso un po’ stanco, dopo giorni davvero intensi, ma lo sguardo soddisfatto di chi ha realizzato un sogno. Al suo fianco, orgogliosi per il successo della ragazza, papà Gennaro, mamma Valentina, nonna Ursula che ha mostrato ancora una volta la maglia portafortuna con su scritto “Melissa sei la nostra piccola star”. Quella maglia, ora, rimane pronta per le prossime occasioni, perché la talentuosa cantante, che ha sbaragliato le avversarie con una splendida versione di Shallow, di Lady Gaga, non nasconde il desiderio di calcare un giorno il palco del Festival di Sanremo. Ieri pomeriggio, Loredana Bertè, coach di Melissa a The Voice Kids, ha pubblicato un breve video insieme alla sua pupilla. «Abbiamo vinto! - hanno esclamato insieme, e a Melissa che l’ha ringraziata, la Bertè ha risposto –. Grazie a te, io non ho fatto niente, hai fatto tutto da sola. Brava brava brava. Ed ora non smettere. Magari faremo un duetto insieme».

La febbre per il canto

Ma non c'è solo Melissa, nel Fermano cresce la febbre per il canto. Teatro gremito, l’altra sera a Porto San Giorgio, per la prima edizione del Festival “San Giorgio… in Canto”. Dopo una selezione durata mesi, i 18 finalisti si sono esibiti fino a tarda ora. Sono saliti sul palco, presentati da Maria Teresa Scriboni, giovani artisti e cantautori provenienti prevalentemente da Marche, Lazio ed Umbria. Ospite della serata e componente della giuria è stata Arianna Rossetti, che ha regalato al pubblico un sua interpretazione. Insieme a lei hanno votato il direttore artistico Valerio Marcantoni, Cinzia Dominguez, Alessia Ripani e Silvia Morresi. L’augurio agli artisti in gara è arrivato dal sindaco Valerio Vesprini e dall’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, la quale si è detta interessata a dare un seguito al Festival.

La vittoria è andata a Nicole Marzaroli (10 anni, una partecipazione al Festival dello Zecchino d’Oro nel 2017 e a “Vocine nuove” a Castrocaro) che ha interpretato il brano di Laura Pausini dal titolo “Come se non fosse mai stato amore”. Secondo posto a Gloria Romanelli (con “Rise like a Phoenix”), terzo a Sofia Sharkozi (“New York, New York”). Riconoscimento della critica a Lucas Charlie Smith e premio della giuria al cantautore romano Adriano Guagliardi con la sua “Uomo solo”. L’obiettivo dell’amministrazione è che la manifestazione diventi un evento capace di in futuro anche di smuovere le presenze in città fuori dal periodo dell’alta stagione.