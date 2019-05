Poliziotti incappucciati â€‹Blitz per catturare un terrorista islamico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Blitz in grande stile questa mattina per catturare un sospetto terrorista islamico.L'operazione è scattata nella zona di Porta Romana: prima sono intervenuti i vigili del fuoco per una simulata fuga di gas, poi sono entrati in azione i poliziotti: tra loro anche uomini incappucciati dei corpi speciali Nocs. L'obiettivo era un giovane di origine maghrebine sospettato di essere un affiliato di un'associazione di terrorismo islamico. L'uomo è stato prelevato e portato via.