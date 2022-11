SANT’ELPIDIO A MARE - Tre automobilisti hanno salvato una signora e il suo cagnolino che erano stati aggrediti da 4 pitbull. L’episodio si è verificato lunedì sera in centro. Secondo le prime ricostruzioni, un’anziana signora era a spasso con il suo cagnolino quando, intorno alle ore 18, è stata improvvisamente assalita da 4 pitbull che probabilmente erano sfuggiti al controllo del proprietario.

Sono stati attimi di terrore con la donna che ha prontamente chiesto aiuto. Fortunatamente si sono subito fermati uno dopo l’altro tre automobilisti che erano di passaggio.



La dinamica

Hanno prima riparato la signora facendo scudo con le proprie auto e poi sono riusciti in qualche modo a difendersi e a far fronte all’aggressività dei cani. Un intervento tempestivo che molto probabilmente ha evitato conseguenze ben peggiori sia al cagnolino che alla sua proprietaria. La signora è stata azzannata ad una mano e per lei è stato necessario sottoporsi alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Comprensibilmente sotto choc per l’accaduto, ha poi ricevuto l’assistenza e le cure dei propri familiari. Anche il cagnolino è stato morso dai pitbull ed è in gravi condizioni. È stato determinante il coraggio dei tre automobilisti che si sono fermati e hanno aiutato la donna a fronteggiare l’aggressività dei pitbull.