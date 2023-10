SANT’ELPIDIO A MARE Le parole era solito centellinarle, eppure nel cuore degli elpidiensi ha saputo entrarci, con la presenza discreta e la disponibilità totale verso la comunità. A 85 anni se n’è andato don Aldo Pierantoni, per tutti don Aldino. Un diminutivo che al tempo lo distingueva da un altro parroco elpidiense, anche lui un grande protagonista della vita cittadina, don Aldo Baldassarri. Don Aldino ha trascorso l’ultimo tratto della sua vita, quando le condizioni di salute sono peggiorate, al seminario di Fermo, dove ieri mattina è spirato. Ma per ben 58 anni è stato il cappellano della chiesa dell’ospedale. Originario di Corridonia, a Sant’Elpidio a Mare ha trascorso tutta la vita sacerdotale, iniziata nel 1965. Umile, semplice, la sua casa è stata per più di mezzo secolo una stanza dell’ospedale elpidiense, a fianco all’ex reparto di pediatria. Ogni giorno presente, a portare conforto ai malati ed a celebrare messa alla chiesa dei santi Giovanni e Giacomo, a cui teneva così tanto da mettere di tasca propria i risparmi di una vita per sistemare, qualche anno fa, la struttura danneggiata dalle infiltrazioni. Era naturale incontrarlo su e giù per il paese, da camminatore infaticabile, anche quando il tempo ha iniziato a lasciare i suoi segni e la postura ha preso a curvarsi leggermente in avanti. I ragazzi dell’epoca lo ricordano, ai primi tempi di sacerdozio, sempre pronto a caricarli in auto ed accompagnarli al mare. Una vita di fede a disposizione degli altri, un carattere ritroso, essenziale, anche nelle omelie. Le sue messe erano celebri per la brevità. Eppure, si è fatto amare don Aldino e ieri, alla notizia della morte, sono piovuti a centinaia i messaggi affettuosi, i ricordi e le parole di sincero cordoglio. L’ultimo saluto di Sant’Elpidio a Mare al suo cappellano questo pomeriggio: i funerali si terranno alle 16 alla perinsigne Collegiata.