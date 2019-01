Omicidio Marilungo: ​il cerchio si stringe su due sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Arriveranno verità e giustizia anche per Stefano Marilungo? E’ quello che sperano i familiari, in testa il fratello maggiore Sergio, che di quella rapina finita nel dramma fu a sua volta vittima. Lo attende anche la comunità di Sant’Elpidio a Mare che ha vissuto con sgomento quel fatto di sangue.L’attività degli inquirenti ha visto l’esame di migliaia di veicoli, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e transitati lungo le vie di fuga dal territorio elpidiense nelle ore precedenti e successive al delitto, avvenuto in un assolato pomeriggio di sabato. A questo si è aggiunto l’esame accurato delle tracce lasciate dai malviventi nell’irruzione all’impresa di pompe funebri. Poco o nulla è trapelato fino ad oggi, ma le attenzioni degli inquirenti si sarebbero concentrate su due soggetti, intorno ai quali sarebbe emerso un quadro indiziario interessante.