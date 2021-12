I parenti danno l'allarme e lo trovano senza vita nella sua abitazione, sopralluogo dei carabinieri

SANT'ELPIDIO A MARE - Lo hanno trovato esanime nella sua abitazione ed ogni tentativo di salvarlo era ormai tardivo. E’ finita così la vita di un anziano residente a Castellano, con ogni probabilità dopo aver compiuto un gesto di autolesionismo, figlio di un prolungato periodo di depressione.

A dare l’allarme ieri mattina sono stati alcuni familiari. Nell’abitazione alla frazione elpidiense si sono portati i mezzi di soccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto verosimilmente nelle ore notturne. A Castellano anche una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti di rito.

I militari hanno verificato che non vi fossero segni di effrazione a porte e finestre e che la salma non presentasse segni riconducibili ad una violenza subita. Tutto lascia pensare quindi ad un’azione volontaria dell’anziano, dettata anche da condizioni non ottimali di salute che ne avevano minato il morale, oltre che il fisico.

Non è raro che i giorni di Natale, per molti il momento più gioviale dell’anno, abbiano il loro rovescio della medaglia e talvolta portino chi vive un momento difficile a sentir amplificato il proprio malessere, fino a compiere azioni fatali.

